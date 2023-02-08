Коли ж чекати послаблення морозів в Україні, інформує 24 Канал.

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Коли в Україні потепліє

За попереднім прогнозом на сайті Укргідрометцентру, температура почне підійматися уже на вихідних. Зокрема, вночі неділі максимум -8..-9 градусів. Втім, лише на Прикарпатті, Буковині та Сході України.

Тим часом в інших областях вже переважно 4 – 6 градусів морозу. Вдень – невеличкий плюс.

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Попередній прогноз погоди на 11 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз від Наталки Діденко та Ігоря Кібальчича

  • Синоптикиня Наталка Діденко зазначила: "Послаблення морозів, потепління прийде до нас в Україну на наступному тижні".
  • Синоптик Ігор Кібальчич раніше писав, що вже на вихідних, 11 – 12 лютого, нічна температура повітря підвищиться на 3 – 5 градусів. Денна – збережеться в межах -4…+1 градуса.