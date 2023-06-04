Дожди, а вместе с ними и грозы, украинцам следует ожидать на территории Закарпатской и Черновицкой областей. Во всех других регионах синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью.

Интересно Дожди прекратятся не повсюду: в каких областях будет дальше лить, а где уже будет тепло и сухо

Прогноз погоды от Укргидрометцетра

Что касается температуры воздуха, то в первый день рабочей недели она обещает быть по-летнему жаркой и достигать местами до +26. Однако синоптики предупредили и о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, центральных и южных областей.



Пожарная опасность 5 июня / карта Укргидрометцентра

На Западе Украины в понедельник будет жарче всего. Там украинцам следует готовиться к температурам, которые будут колебаться в пределах от +22 до +26.

На Юге же день будет начинаться кое-где с чуть более низких показателей на термометрах. Там следует ожидать температур в пределах +21…+26.

Что касается Севера, то там 5 июня будет немного прохладнее. Местами день начинается с температуры за окном +20, которая в понедельник прогреется максимально в этом регионе до +24.

На Востоке на 5-й день лета будет холоднее всего. Там столбики термометров будут колебаться в пределах от +19 до +22. Более того, в некоторых восточных населенных пунктах день может начаться с отметки +18.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +21...+23

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +21..+23

Николаев – +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +21..+23

Кропивницкий – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы – +20...+22

Полтава – +20...+22

Днепр – +21...+23

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +19...+21

Харьков – +20...+22



Погода в Украине 5 июня / Карта Укргидрометцентра