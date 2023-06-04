Дожди, а вместе с ними и грозы, украинцам следует ожидать на территории Закарпатской и Черновицкой областей. Во всех других регионах синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью.
Интересно Дожди прекратятся не повсюду: в каких областях будет дальше лить, а где уже будет тепло и сухо
Прогноз погоды от Укргидрометцетра
Что касается температуры воздуха, то в первый день рабочей недели она обещает быть по-летнему жаркой и достигать местами до +26. Однако синоптики предупредили и о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, центральных и южных областей.
Пожарная опасность 5 июня / карта Укргидрометцентра
На Западе Украины в понедельник будет жарче всего. Там украинцам следует готовиться к температурам, которые будут колебаться в пределах от +22 до +26.
На Юге же день будет начинаться кое-где с чуть более низких показателей на термометрах. Там следует ожидать температур в пределах +21…+26.
Что касается Севера, то там 5 июня будет немного прохладнее. Местами день начинается с температуры за окном +20, которая в понедельник прогреется максимально в этом регионе до +24.
На Востоке на 5-й день лета будет холоднее всего. Там столбики термометров будут колебаться в пределах от +19 до +22. Более того, в некоторых восточных населенных пунктах день может начаться с отметки +18.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +21...+23
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +21..+23
Николаев – +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +21..+23
Кропивницкий – +22...+24
Чернигов – +22...+24
Сумы – +20...+22
Полтава – +20...+22
Днепр – +21...+23
Запорожье – +21...+23
Донецк – +20...+22
Луганск – +19...+21
Харьков – +20...+22
Погода в Украине 5 июня / Карта Укргидрометцентра