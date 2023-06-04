Дощі, а разом з ними й грози, українцям варто очікувати на території Закарпатської та Чернівецької областей. У всіх інших регіонах синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю.

Цікаво Дощі припиняться не всюди: в яких областях далі литиме, а де вже буде тепло та сухо

Прогноз погоди від Укргідрометцетру

Щодо температури повітря, то у перший день робочого тижня вона обіцяє бути по-літньому спекотною та сягати місцями до +26. Однак разом з цим синоптики попередили й про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості західних, центральних та південних областей.



Пожежна небезпека 5 червня / карта Укргідрометцентру

На Заході України у понеділок буде найспекотніше. Там українцям варто готуватися до температур, які коливатимуться в межах від +22 до +26.

На Півдні ж день починатиметься подекуди з трішки нижчих показників на термометрах. Там варто очікувати температур в межах +21…+26.

Щодо Півночі, то там 5 червня буде трішки прохолодніше. Місцями день починатиметься з температури за вікном +20, яка впродовж понеділка прогріється максимально у цьому регіоні до +24.

На Сході на 5-й день літа буде найхолодніше. Там стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +19 до +22. Ба більше, у деяких східних населених пунктах день може розпочатися з позначки +18.

Температура у найбільших містах України

Київ – +21...+23

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +22...+24

Вінниця – +23...+25

Одеса – +21..+23

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +21..+23

Кропивницький – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +20...+22

Полтава – +20...+22

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +19...+21

Харків – +20...+22



Погода в Україні 5 червня / Карта Укргідрометцентру