Дощі, а разом з ними й грози, українцям варто очікувати на території Закарпатської та Чернівецької областей. У всіх інших регіонах синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю.
Цікаво Дощі припиняться не всюди: в яких областях далі литиме, а де вже буде тепло та сухо
Прогноз погоди від Укргідрометцетру
Щодо температури повітря, то у перший день робочого тижня вона обіцяє бути по-літньому спекотною та сягати місцями до +26. Однак разом з цим синоптики попередили й про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості західних, центральних та південних областей.
Пожежна небезпека 5 червня / карта Укргідрометцентру
На Заході України у понеділок буде найспекотніше. Там українцям варто готуватися до температур, які коливатимуться в межах від +22 до +26.
На Півдні ж день починатиметься подекуди з трішки нижчих показників на термометрах. Там варто очікувати температур в межах +21…+26.
Щодо Півночі, то там 5 червня буде трішки прохолодніше. Місцями день починатиметься з температури за вікном +20, яка впродовж понеділка прогріється максимально у цьому регіоні до +24.
На Сході на 5-й день літа буде найхолодніше. Там стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +19 до +22. Ба більше, у деяких східних населених пунктах день може розпочатися з позначки +18.
Температура у найбільших містах України
Київ – +21...+23
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +22...+24
Вінниця – +23...+25
Одеса – +21..+23
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +21..+23
Кропивницький – +22...+24
Чернігів – +22...+24
Суми – +20...+22
Полтава – +20...+22
Дніпро – +21...+23
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +19...+21
Харків – +20...+22
Погода в Україні 5 червня / Карта Укргідрометцентру