Синоптик раскрыл, когда вернутся ночные морозы, и каких снижений ждать в начале апреля

Погода в Украине в ближайшую неделю будет неустойчивой. В части областей выпадут дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. Также специалисты предусматривают снижение температурных показателей.

Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для УНИАН. Каких-то аномальных показателей или явлений на ближайший период не прогнозируют.

Когда и где выпадут дожди?

В период с 27 по 28 марта в восточных и Сумской областях прогнозируют незначительные дожди. В частности, в пятницу незначительные осадки ожидаются в Карпатах и на Закарпатье, а в субботу – местами в юго-западной части Украины.

Иван Семилит уточнил, что в Карпатах из-за снижения температурных показателей с высотой осадки местами будут выпадать в виде дождя с мокрым снегом. В то же время в других регионах существенных осадков специалисты не прогнозируют.

В ночные часы температура воздуха еще будет удерживаться на отметках выше 0 градусов и составит в пределах от 1 до 7 градусов тепла. Днем пригреет еще больше, столбики термометров покажут от 13 до 19 градусов тепла.

В какие даты ожидать незначительное похолодание?

По словам синоптика, консультативный прогноз свидетельствует, что с 29 марта по 2 апреля местами возможны дожди. В первые дни следующего месяца в северных и центральных областях местами он будет с мокрым снегом.

Еще в воскресенье температура воздуха ночью составит от 2 до 9 градусов тепла, в течение дня ожидается от 13 до 19 градусов тепла. Но уже с началом новой недели показатели ощутимо снизятся в ночное время.

Согласно прогнозу специалистов с 30 марта по 2 апреля в большинстве областей в ночные часы будут снижения до 2 градусов мороза. В то же время в дневное время температура воздуха будет колебаться от 5 до 12 градусов тепла.

но не такие уж интенсивные, не такие уж высокие, как в предыдущие дни были до +19, а будет только до +12,

– объяснил Иван Семилит.

