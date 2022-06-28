Большая часть суток должна быть сухая погода, без осадков. Для Севера и частично Центра Украины все поменяется вечером. Там прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
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Жара будет достигать +35 градусов
Синоптикиня Наталья Диденко на странице в фейсбуке сообщила, на какой территории Украины следует ожидать максимальных температур воздуха. По ее словам, горячее всего будет для жителей западных областей нашей страны. Здесь нужно готовиться к +30...+35 градусам тепла.
В целом максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +28...+33 градуса.
Чуть ниже цифры столбики термометров будут показывать в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Речь идет о +26...+29 градусов соответственно.
Диденко предупреждает, что в ночь на 29 июня локально может нестись дождем в нескольких регионах. Речь идет о внезапных дождях в Винницкой, Черкасской, Киевской областях и на севере Одесщины.
Погода в Киеве
Жителям столицы синоптики обещают жару. Температура воздуха будет колебаться в пределах до +30…+33 градуса.
Небольшой дождь возможен в ночь на 29 июня. Вечером в среду в Киеве прогнозируют даже ливень с грозой. В дневные часы сильные осадки вряд ли возможны.
Синоптики прогнозируют, что жара в Украине ослабнет в четверг, 30 июня. Но это не касается западных областей, там температуры останутся высокими. Прохлада придет на Запад только со 2 июля.
Прогноз погоды в городах Украины на 29 июня.
Львов – +33...+35
Ужгород – +33...+35
Ивано-Франковск – +32...+34
Тернополь – +33...+35
Черновцы – +32...+34
Хмельницкий – +32...+34
Луцк – +33...+35
Ровно – +32...+34
Житомир – +30...+32
Винница – +30...+32
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +29...+31
Сумы – +28...+30
Полтава – +30...+32
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +29...+31
Погода в Украине 29 июня / Карта Укргидрометцентра