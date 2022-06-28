Большая часть суток должна быть сухая погода, без осадков. Для Севера и частично Центра Украины все поменяется вечером. Там прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

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Жара будет достигать +35 градусов

Синоптикиня Наталья Диденко на странице в фейсбуке сообщила, на какой территории Украины следует ожидать максимальных температур воздуха. По ее словам, горячее всего будет для жителей западных областей нашей страны. Здесь нужно готовиться к +30...+35 градусам тепла.

В целом максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +28...+33 градуса.

Чуть ниже цифры столбики термометров будут показывать в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Речь идет о +26...+29 градусов соответственно.

Диденко предупреждает, что в ночь на 29 июня локально может нестись дождем в нескольких регионах. Речь идет о внезапных дождях в Винницкой, Черкасской, Киевской областях и на севере Одесщины.

Погода в Киеве

Жителям столицы синоптики обещают жару. Температура воздуха будет колебаться в пределах до +30…+33 градуса.

Небольшой дождь возможен в ночь на 29 июня. Вечером в среду в Киеве прогнозируют даже ливень с грозой. В дневные часы сильные осадки вряд ли возможны.

Синоптики прогнозируют, что жара в Украине ослабнет в четверг, 30 июня. Но это не касается западных областей, там температуры останутся высокими. Прохлада придет на Запад только со 2 июля.

Прогноз погоды в городах Украины на 29 июня.

Львов – +33...+35

Ужгород – +33...+35

Ивано-Франковск – +32...+34

Тернополь – +33...+35

Черновцы – +32...+34

Хмельницкий – +32...+34

Луцк – +33...+35

Ровно – +32...+34

Житомир – +30...+32

Винница – +30...+32

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +29...+31

Сумы – +28...+30

Полтава – +30...+32

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +29...+31



Погода в Украине 29 июня / Карта Укргидрометцентра