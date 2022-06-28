Більшу частину доби має бути суха погода, без опадів. Для Півночі та частково Центру України все зміниться ввечері. Там прогнозують короткочасні дощі та грози.
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Спека сягатиме до +35 градусів
Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у фейсбуці повідомила, на якій території України варто очікувати на максимальні температури повітря. За її словами, найбільш гаряче буде для мешканців західних областей нашої країни. Тут треба готуватися до +30...+35 градусів тепла.
Загалом максимальна температура повітря коливатиметься в межах +28...+33 градуси.
Трохи нижчі цифри стовпчики термометрів будуть показувати в Сумській, Харківській та Луганській областях. Мовиться про +26...+29 градусів відповідно.
Діденко попереджає, що в ніч на 29 червня локально може линути дощем в кількох регіонах. Мовиться про раптові дощі у Вінницькій, Черкаській, Київській областях та на півночі Одещини.
Погода в Києві
Мешканцям столиці синоптики обіцяють спеку. Температура повітря буде коливатися в межах до +30...+33 градуси.
Також невеликий дощ можливий у ніч на 29 червня. Натомість ввечері у середу в Києві прогнозують навіть зливу з грозою. У денні години значні опади навряд чи можливі.
Синоптики прогнозують, що спека в Україні послабне у четвер, 30 червня. Але це не стосується західних областей, там температури залишаться високими. Прохолода прийде на Захід лише з 2 липня.
Прогноз погоди в містах України на 29 червня
Львів – +33...+35
Ужгород – +33...+35
Івано-Франківськ – +32...+34
Тернопіль – +33...+35
Чернівці – +32...+34
Хмельницький – +32...+34
Луцьк – +33...+35
Рівне – +32...+34
Житомир – +30...+32
Вінниця – +30...+32
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +29...+31
Суми – +28...+30
Полтава – +30...+32
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +29...+31
Погода в Україні 29 червня / Карта Укргідрометцентру