Більшу частину доби має бути суха погода, без опадів. Для Півночі та частково Центру України все зміниться ввечері. Там прогнозують короткочасні дощі та грози.

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Спека сягатиме до +35 градусів

Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у фейсбуці повідомила, на якій території України варто очікувати на максимальні температури повітря. За її словами, найбільш гаряче буде для мешканців західних областей нашої країни. Тут треба готуватися до +30...+35 градусів тепла.

Загалом максимальна температура повітря коливатиметься в межах +28...+33 градуси.

Трохи нижчі цифри стовпчики термометрів будуть показувати в Сумській, Харківській та Луганській областях. Мовиться про +26...+29 градусів відповідно.

Діденко попереджає, що в ніч на 29 червня локально може линути дощем в кількох регіонах. Мовиться про раптові дощі у Вінницькій, Черкаській, Київській областях та на півночі Одещини.

Погода в Києві

Мешканцям столиці синоптики обіцяють спеку. Температура повітря буде коливатися в межах до +30...+33 градуси.

Також невеликий дощ можливий у ніч на 29 червня. Натомість ввечері у середу в Києві прогнозують навіть зливу з грозою. У денні години значні опади навряд чи можливі.

Синоптики прогнозують, що спека в Україні послабне у четвер, 30 червня. Але це не стосується західних областей, там температури залишаться високими. Прохолода прийде на Захід лише з 2 липня.

Прогноз погоди в містах України на 29 червня

Львів – +33...+35

Ужгород – +33...+35

Івано-Франківськ – +32...+34

Тернопіль – +33...+35

Чернівці – +32...+34

Хмельницький – +32...+34

Луцьк – +33...+35

Рівне – +32...+34

Житомир – +30...+32

Вінниця – +30...+32

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +29...+31

Суми – +28...+30

Полтава – +30...+32

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +29...+31



Погода в Україні 29 червня / Карта Укргідрометцентру