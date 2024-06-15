В Укргидрометцентре прогнозируют опасные метеорологические явления. Где и чего ждать, передает 24 Канал.

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Непогода в Украине

Синоптики предупредили, что 16 июня в южных, центральных и восточных областях снова пройдут грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, ночью и в Днепропетровской и Запорожской областях значительный дождь (I уровень опасности, желтый),

– сообщили в Укргидрометцентре.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / Скриншот с Укргидрометцентра

Прогноз погоды на ближайшие трое суток