О чем именно идет речь, в каких областях ждать, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт сделал прогноз на выходные 10 и 11 августа.

Обратите внимание Погода на сентябрь: каким может быть первый месяц осени

Погода на выходные

Синоптик писал, что в течение ближайших дней прогнозируется медленный рост атмосферного давления и преобладание антициклонального типа погоды.

В большинстве областей Украины ожидаются устойчивые погодные условия, с комфортной температурой и умеренным ветром, преимущественно западного направления.

Дожди будут иметь локальный характер и наиболее вероятны в северо-западной половине Украины. В центральных, южных и восточных регионах продолжится засуха и чрезвычайный уровень пожарной опасности,

– отметил Игорь Кибальчич.

Также прогнозировал, что в субботу на Западе и Севере будут кратковременные дожди с грозами. А уже в воскресенье – везде без осадков. Кстати, жарче всего будет на Юге. Днем там до +35 градусов.