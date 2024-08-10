Про що саме йдеться, в яких областях чекати, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Експерт зробив прогноз на вихідні 10 й 11 серпня.

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Погода на вихідні

Синоптик писав, що протягом найближчих днів прогнозується повільне зростання атмосферного тиску й переважання антициклонального типу погоди.

У більшості областей Україні очікуються стійкі погодні умови, з комфортною температурою й помірним вітром, переважно західного напрямку.

Дощі матимуть локальний характер і найімовірніші у північно-західній половині України. У центральних, південних та східних регіонах продовжиться посуха та надзвичайний рівень пожежної небезпеки,

– зазначив Ігор Кібальчич.

Також прогнозував, що в суботу на Заході та Півночі будуть короткочасні дощі з грозами. А вже в неділю – всюди без опадів. До речі, найспекотніше буде на Півдні. Вдень там до +35 градусів.