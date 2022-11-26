Температура воздуха в Украине остается высокой и на несколько градусов превышает климатическую норму. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

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В ближайшие двое суток погодные условия в Украине будут продолжать определяться малоподвижным черноморским циклоном. Ожидается осадок в виде дождя и мокрого снега в большинстве областей. Температура воздуха сохранится высокой как для этого времени года, особенно на Левобережье страны,

– рассказал Кибальчич.

Он добавил, что температура воздуха будет близка к норме в западных областях.

Какая будет погода в субботу, 26 ноября

На Западе и Севере Украины в течение дня будет облачно с небольшими прояснениями. Будет падать дождь с мокрым снегом, а на дорогах – гололедица и налипание мокрого снега. Ветер обещают едва заметный, а температуру воздуха – -1...+4 градусов.

В Центре также будет пасмурная погода, а с неба будет идти дождь. Морозов синоптик не прогнозирует – столбики термометров покажут +2…+7 градусов. Также кое-где возможны туманы.

В южных областях Украины будет влажно и тепло, синоптик обещает дождь. Температура воздуха прогреется до +5...+10 градусов. Ветер будет более ощутимым, чем в других регионах. В частности, он будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Сухо будет только на Востоке Украины. Небольшой дождь с мокрым снегом возможны только на Харьковщине. Воздух будет теплым – +3…+8 градусов.

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Прогноз погоды на воскресенье, 27 ноября

В западных областях снег задержится только в Прикарпатье и в Карпатах. На дорогах также будет гололедица. Температура воздуха ночью опустится до -4...+1 градуса, а днем – -2...+3 градуса.

На Севере Украины будет облачно и сыро. В течение дня будет идти дождь, который впоследствии перейдет в снег. Столбики термометров покажут -1...+4 градусов.

В Центре возможны туманы и осадки в первой половине дня. Воздух прогреется до +1…+6 градусов. На Юге дожди обещают в Запорожской и Херсонской областях. По сравнению с прошлым днем воздух будет холоднее – +4...+9 градусов.

Будет дождь и на Востоке Украины. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +1…+6 градусов. Возможен туман.