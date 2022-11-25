Прогнозом погоды поделился народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, никаких намеков на зиму в Украине не будет еще минимум неделю.
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В Украине потеплеет
В большинстве регионов погода будет облачная, но с прояснениями. Осадков уже не будет, а температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+8 градусов днем и -2...+4 градуса ночью.
По данным синоптического ресурса Gismeteo, на Западе Украины будет сухо в течение недели 28 ноября – 3 декабря. Периодически в эти дни будет солнце, а морозов в день не будет.
В Киеве иногда возможен мелкий снег с дождем, но воздух тоже не будет морозным. 29 ноября – 2 декабря сухая и солнечная погода будет властвовать в Харькове.
Последние новости о погоде в Украине
- Синоптики предупредили, что в декабре в Прикарпатье ударят морозы до -24 градусов ночью. Холодно будет и в соседних регионах.
- 21 – 22 ноября в столице ледяной дождь свалил деревья. В результате непогоды 120 деревьев были сломаны, а еще около 100 – повреждены. Больше разрушенных деревьев было в Шевченковском районе.
- Перед тем коммунальщикам пришлось двое с половиной суток чистить столицу от снега. На улицах Киева работало более 200 единиц специальной техники.