Прогнозом погоди поділився народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, жодних натяків на зиму в Україні не буде ще щонайменше тиждень.
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В Україні потепліє
У більшості регіонів погода буде хмарною, але з проясненнями. Опадів вже не буде, а температура повітря коливатиметься у межах +4...+8 градусів вдень та -2...+4 градусів вночі.
За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, на Заході України буде сухо впродовж тижня 28 листопада – 3 грудня. Періодично у ці дні появлятиметься сонце, а морозів у день не буде.
У Києві іноді можливий дрібний сніг з дощем, але повітря також не буде морозним. 29 листопада – 2 грудня суха й сонячна погода пануватиме у Харкові.
Останні новини про погоду в Україні
- Синоптики попередили, що в грудні на Прикарпатті вдарять морози до -24 градусів вночі. Холодно буде і в сусідніх регіонах.
- 21 – 22 листопада у столиці крижаний дощ повалив дерева. Унаслідок негоди 120 дерев були зламані, а ще близько 100 – пошкоджені. Найбільше зруйнованих дерев було у Шевченківському районі.
- Перед тим комунальникам довелося дві з половиною доби чистити столицю від снігу. На вулицях Києва працювали понад 200 одиниць спеціальної техніки.