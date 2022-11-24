Сильні морози накриють Україну у другій половині грудня. Температура повітря вдень опуститься до -14 градусів, а вночі – до -24 градусів.

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Де в Україні прогнозують сильні морози

Таке похолодання завітає на Прикарпаття. Саме там після 17 грудня обіцяють сильні морози. Особливо холодні ночі синоптики прогнозують 22 – 23 листопада. Стовпчики термометрів покажуть -24 градуси, а вдень – -14...-11 градусів. Також у цей період падатиме сніг, то ж у горах буде справжня зимова казка.



Погода в Івано-Франківську у грудні / Фото Gismeteo

У сусідніх областях також буде холодно, але не на стільки. Наприклад, на Львівщині найсильніші морози – -17 градусів вночі на 16 грудня. Вдень найхолодніше буде 18 грудня – температура опуститься до -14 градусів.

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Цікаво, що на Півночі, де зазвичай холодніше, на цей раз морози будуть слабшими. У Чернігові синоптики прогнозують -12 градусів вдень та -15 градусів вночі. Однак снігу там буде більше.

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