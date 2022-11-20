Про це розповіли у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. За даними спостережень метеостанції, 17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до мінус 1,2 градуса.
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"Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 6 квітня", – зазначили метеорологи.
Зафіксували рекорд
В обсерваторії розповіли, що впродовж багатьох років перші заморозки у Києві фіксували 21 жовтня. Щодо середньої тривалості безморозного періоду, то вона зазвичай була 197 днів.
Найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках – лише 144 дні, а рекордно довгий – 225 днів зафіксований у цьому році, – повідомили метеорологи.
Додали, що метеорологічний початок зими припадає на 29 листопада. Це середня дата такого переходу.
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