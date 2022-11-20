Сніг та морози застали українців цьогоріч досить рано – ледь в не в середині листопада. Початок тижня обіцяє бути холодним та зі значними опадами у вигляді мокрого снігу, хоча для жителів Сходу та Півдня ситуація не буде критичною.
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Якою буде погода в різних регіонах
Найхолодніше буде на Півночі Україна – температура коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу. Не краща ситуація на Заході, хоча холод буде менш відчутний – вдень синоптики обіцяють від 2 до 3 градусів мінусової температури.
У Центральних областях місцями навіть будуть плюсові позначки, хоча падатиме мокрий Сніг. У Києві вдень буде близько 0 градусів за Цельсієм та значні налипання мокрих опадів.
На Півдні та Сході температура може досягати + 15 градусів вдень, хоча сподіватися на відсутність мокрого снігу не варто. Найтепліше – у Криму.
Погода в містах
Ужгород – +5...+7
Львів – -3...-1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -2...-0
Вінниця – +2...+4
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +3...+5
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – +5...+7
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +8...+10
Харків – +7...+9
Київ – -1...+1
Прогноз погоди на 21 листопада / Карта Укргідрометцентру