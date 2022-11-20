Снег и морозы застали украинцев в этом году довольно рано – чуть ли не в середине ноября. Начало недели обещает быть холодным и со значительными осадками в виде мокрого снега, хотя для жителей востока и юга ситуация не будет критической.
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Какая будет погода в разных регионах
Холоднее всего будет на Севере Украина – температура будет колебаться от 3 до 5 градусов мороза. Не лучше ситуация на Западе , хотя холод будет менее ощутим – днем синоптики обещают от 2 до 3 градусов минусовой температуры.
В Центральных областях местами даже будут плюсовые отметки, хотя будет падать мокрый снег. В Киеве днем будет около 0 градусов Цельсия и значительные налипания мокрых осадков.
На Юге и Востоке температура может достигать +15 градусов днем, хотя надеяться на отсутствие мокрого снега не стоит. Самое теплое – в Крыму.
Погода в городах
Ужгород – +5...+7
Львов – -3...-1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -2...-0
Винница – +2...+4
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +14...+16
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +3...+5
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – +5...+7
Днепр – +13...+15
Запорожье – +13...+15
Донецк – +13...+15
Луганск – +8...+10
Харьков – +7...+9
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 21 ноября / Карта Укргидрометцентра.