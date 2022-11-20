Снег и морозы застали украинцев в этом году довольно рано – чуть ли не в середине ноября. Начало недели обещает быть холодным и со значительными осадками в виде мокрого снега, хотя для жителей востока и юга ситуация не будет критической.

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Какая будет погода в разных регионах

Холоднее всего будет на Севере Украина – температура будет колебаться от 3 до 5 градусов мороза. Не лучше ситуация на Западе , хотя холод будет менее ощутим – днем синоптики обещают от 2 до 3 градусов минусовой температуры.

В Центральных областях местами даже будут плюсовые отметки, хотя будет падать мокрый снег. В Киеве днем будет около 0 градусов Цельсия и значительные налипания мокрых осадков.

На Юге и Востоке температура может достигать +15 градусов днем, хотя надеяться на отсутствие мокрого снега не стоит. Самое теплое – в Крыму.

Погода в городах

Ужгород – +5...+7

Львов – -3...-1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -2...-0

Винница – +2...+4

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +14...+16

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +3...+5

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – +5...+7

Днепр – +13...+15

Запорожье – +13...+15

Донецк – +13...+15

Луганск – +8...+10

Харьков – +7...+9

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 21 ноября / Карта Укргидрометцентра.