Найбільше снігу в Україні обіцяють на вихідних, 19 – 20 листопада. З наступного тижня його вже буде менше.

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Коли в Україні припиниться сніг

На Заході України 21 – 22 листопада подекуди ще можливий дрібний сніг. Однак далі й до кінця осені снігу вже не буде. Температура почне поступово підійматися і як для кінця листопада повітря буде доволі теплим. Ближче до кінця місяця стовпчики термометрів покажуть +7 градусів, а на небі з'явиться яскраве осіннє сонце.

У Києві сніг затримається до 24 листопада. Водночас вже 26 – 27 листопада у столиці пануватиме суха й сонячна погода. Температура повітря становитиме +4 градуси, а вночі – близько 0 градусів.

На Сході України, зокрема у Харкові, сніг падатиме разом з дощем до 21 листопада. Після того повітря прогріється й вийде сонце.

До речі, на Півдні снігу не буде. Там синоптики обіцяють тепло – до +15 градусів. Але при цьому в регіоні падатиме дощ.

Зверніть увагу! Народний синоптик Станіслав Щедрін попередив українців про сильні снігопади та хурделиці. Водночас у південних областях у цей час пануватимуть дощі з грозами.