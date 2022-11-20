Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По данным наблюдений метеостанции, 17 ноября в Киеве впервые нынешней осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градуса.

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"Это свидетельствует об окончании безморозного периода, продолжавшегося с 6 апреля", – отметили метеорологи.

Зафиксировали рекорд

В обсерватории рассказали, что многие годы первые заморозки в Киеве фиксировали 21 октября. Что касается средней продолжительности безморозного периода, то он обычно был 197 дней.

Самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – всего 144 дня, а рекордно длинный – 225 дней зафиксирован в этом году,

– сообщили метеорологи.

Добавили, что метеорологическое начало зимы приходится на 29 ноября. Это средняя дата перехода.

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