10 июня в некоторых районах Украины будет дождь. Также в эту субботу в большинстве областей будет переменная облачность.
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Какая погода будет в Украине 10 июня
Осадки ожидаются Западе и Севере, а также в Житомирской, Винницкой, Херсонской и Запорожской областях и Крыму. Там пройдут кратковременные (а на Западе и Юге – значительные) дожди и грозы. В южных районах может быть град. Поэтому Укргидрометцентр предупреждает об I (желтом) уровне опасности. В других регионах – без осадков.
Где объявлена опасность из-за непогоды / Скриншот из Укргидрометцентра
На погоду будет влиять атмосферный фронт Севера и местный циклон над Черным морем. Так что температура воздуха несколько изменится. Ночью по всей территории Украины она опустится до +14...+18. А днем столбики термометров будут показывать от +23 до +28. В Центре, Николаевской и Одесской области потеплеет вплоть до +30. На Западе и в Крыму будет от +19 до +24. На высокогорье Карпат ночная температура составит +8…+13. А днем там станет теплее до +14...+19.
Ветер ожидается восточный и северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. На Западе порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Температура в крупнейших городах Украины
- Киев – +25...+27
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +20...+22
- Ивано-Франковск – +21...+23
- Тернополь – +24...+26
- Черновцы – +24...+26
- Хмельницкий – +25...+27
- Луцк – +19...+21
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +23...+25
- Винница – +26...+28
- Одесса – +25...+27
- Николаев – +27...+29
- Херсон – +24...+26
- Симферополь – +21...+23
- Черкассы – +26...+28
- Чернигов – +24...+26
- Сумы – +24...+26
- Полтава – +26...+28
- Днепр – +27...+29
- Запорожье – +24...+26
- Донецк – +26...+28
- Луганск – +27...+29
- Харьков – +26...+28
Прогноз погоды на 10 июня / Скриншот из Укргидрометцентра.