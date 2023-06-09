10 июня в некоторых районах Украины будет дождь. Также в эту субботу в большинстве областей будет переменная облачность.

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Какая погода будет в Украине 10 июня

Осадки ожидаются Западе и Севере, а также в Житомирской, Винницкой, Херсонской и Запорожской областях и Крыму. Там пройдут кратковременные (а на Западе и Юге – значительные) дожди и грозы. В южных районах может быть град. Поэтому Укргидрометцентр предупреждает об I (желтом) уровне опасности. В других регионах – без осадков.



Где объявлена опасность из-за непогоды / Скриншот из Укргидрометцентра

На погоду будет влиять атмосферный фронт Севера и местный циклон над Черным морем. Так что температура воздуха несколько изменится. Ночью по всей территории Украины она опустится до +14...+18. А днем столбики термометров будут показывать от +23 до +28. В Центре, Николаевской и Одесской области потеплеет вплоть до +30. На Западе и в Крыму будет от +19 до +24. На высокогорье Карпат ночная температура составит +8…+13. А днем там станет теплее до +14...+19.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. На Западе порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +25...+27

Ужгород – +22...+24

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +19...+21

Ровно – +21...+23

Житомир – +23...+25

Винница – +26...+28

Одесса – +25...+27

Николаев – +27...+29

Херсон – +24...+26

Симферополь – +21...+23

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +24...+26

Донецк – +26...+28

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28



Прогноз погоды на 10 июня / Скриншот из Укргидрометцентра.