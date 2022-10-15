Украинцам пока не стоит ждать снега. А вот дождей будет много, в том числе – на Западе Украины.

Интересно Пика бабьего лета еще даже не было: когда в Украине сильно потеплеет

Какая будет погода в Украине во второй половине осени

К концу октября почти по всей территории страны обещают теплый воздух. Температура воздуха в среднем составит +15...+19 градусов. В этот период еще будет царить бабье лето.

В выходные 28-30 октября обещают дожди, а на Западе и в Центре – похолодание. Там температура опустится до +8 градусов. На Востоке и Юге Украины в это время еще будет царить тепло.

Даже в ноябре в южных областях еще не будет холодно. В то же время в западных регионах прогнозируют морозы. Правда, не значительны и только ночью.

Какую зиму прогнозируют синоптики

В Укргидрометцентре успокоили украинцев по поводу погоды зимой. Специалисты рассказали, что сильных и затяжных морозов не будет, ведь каждая следующая зима в Украине теплее предыдущей.

В целом температура воздуха зимой 2022 – 2023 будет на 1 – 2 градуса теплее прошлого года. Если морозы и будут, то продлятся они не дольше 1 – 5 дней.