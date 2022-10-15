На сніг українцям наразі не варто чекати. А от дощів буде багато, зокрема – на Заході України.

Цікаво Піку бабиного літа ще навіть не було: коли в Україні сильно потепліє

Яка буде погода буде в Україні в другій половині осені

До кінця жовтня майже по всій території країни обіцяють тепле повітря. Температура повітря в середньому становитиме +15...+19 градусів. Адже у цей період ще пануватиме бабине літо.

На вихідних 28 – 30 жовтня обіцяють дощі, а на Заході та в Центрі – похолодання. Там температура опуститься до +8 градусів. На Сході й Півдні України у цей час ще пануватиме тепло.

Навіть у листопаді в південних областях ще не буде холодно. Водночас у західних регіонах прогнозують морози. Щоправда, не значні й лише вночі.

Яку зиму прогнозують синоптики

В Укргідрометцентрі заспокоїли українців щодо погоди взимку. Фахівці розповіли, що сильних та затяжних морозів не буде, адже кожна наступна зима в Україні тепліша за попередню.

Загалом температура повітря зимою 2022 – 2023 буде на 1 – 2 градуси теплішою ніж минулого року. Якщо морози й будуть, то триватимуть вони не довше 1 – 5 днів.