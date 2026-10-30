Ноябрь несет дожди и до +15 градусов: какой будет погода в Украине на выходных

Погода

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

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Погода на выходных

Суббота, 31 октября

В западных областях синоптик прогнозирует временами дождливую и местами туманную погоду. В Карпатах местами возможен дождь с мокрым снегом. Кое-где также вероятен туман. Температура воздуха составит +3...+8 градусов ночью и +6...+11 градусов днем.

В северных регионах утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4…+9 градусов, днем – +6...+11 градусов.

В центральных областях ожидаются умеренные дожди. Также местами возможен туман. В течение суток столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов.

На юге страны дожди будут идти ночью и утром, а днем значительные осадки прекратятся. Местами возможен туман. Ночью температура воздуха составит +6...+11 градусов, днем – +8...+13 градусов.

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В восточных областях также будут идти умеренные дожди. Температура воздуха составит +5...+10 градусов ночью и +7...+12 градусов днем.

Воскресенье, 1 ноября

В западных регионах будет преобладать сухая погода, но местами с туманом. Только ночью в Карпатах возможны небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +6...+11 градусов.

На севере страны будет идти дождь в течение всех суток. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+9 градусов, а днем составит +6...+11 градусов.

В центральных областях ночью местами пройдет небольшой дождь. Кое-где также возможен туман. В ночные часы температура воздуха ожидается на уровне +5...+10 градусов, а днем – +8...+13 градусов.

В южных областях осадков не ожидается. Лишь местами регионы будет накрывать туман. Температура воздуха прогнозируется на уровне +5...+10 градусов ночью и поднимется до +10...+15 градусов днем.

В восточных регионах только ночью возможен локальный небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +6...+11 градусов, а днем поднимется до +9...+14 градусов.