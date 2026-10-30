Листопад несе дощі та до +15 градусів: якою буде погода в Україні на вихідних

Погода

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Погода на вихідних

Субота, 31 жовтня

У західних областях синоптик прогнозує часом дощову та місцями туманну погоду. У Карпатах місцями можливий дощ із мокрим снігом. Подекуди ймовірний також туман. Температура повітря становитиме +3...+8 градусів уночі та +6...+11 градусів вдень.

У північних регіонах уранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 градусів, вдень буде +6...+11 градусів.

У центральних областях очікуються помірні дощі. Також місцями можливий туман. Протягом доби стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 градусів.

На півдні країни дощитиме вночі та вранці, а вдень істотні опади вщухнуть. Подекуди можливий туман. У нічний час температура повітря становитиме +6...+11 градусів, у денний – +8...+13 градусів.

У східних областях також ітимуть помірні дощі. Температура повітря становитиме +5...+10 градусів уночі та +7...+12 градусів вдень.

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Неділя, 1 листопада

У західних регіонах переважатиме суха погода, але місцями з туманом. Лише вночі в Карпатах можливі невеликий дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме 0...+5 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+11 градусів.

На півночі країни дощитиме протягом усієї доби. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +4...+9 градусів, а вдень становитиме +6...+11 градусів.

У центральних областях вночі місцями пройде невеликий дощ. Подекуди також можливий туман. У нічні години температура повітря очікується на рівні +5...+10 градусів, а в денні – +8...+13 градусів.

У південних областях опадів не очікується. Лише місцями регіони накриватиме туман. Температура повітря передбачається +5...+10 градусів уночі та прогріється до +10...+15 градусів удень.

У східних регіонах лише вночі можливий локальний невеликий дощ. Температура повітря у нічні години коливатиметься у межах +6...+11 градусів, а вдень підніметься до +9...+14 градусів.