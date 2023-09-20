Когда и где ждать потепления, рассказал Игорь Кибальчич. Синоптик отметил, что в большинстве областей будет тепло и сухо.

Обратите внимание В Украине продолжается лето, – синоптикиня рассказала, когда начнется настоящая осень

Когда снова пригреет

Кибальчич отметил, что антициклональная деятельность будет преобладать на большей части Восточной Европы. Теплые воздушные массы на высоте внутри малоподвижного антициклона обеспечат в Украине комфортную и солнечную погоду с летними температурными показателями.

Лишь изредка на Западе возможны кратковременные дожди. Кстати, ночью и утром в результате повышенной влажности воздуха местами будут наблюдаться туманы.

Синоптик рассказал, что уже в четверг, 21 сентября, влияние антициклона с востока усилится. Поэтому сохранится период теплой и преимущественно сухой погоды.

Ночью ожидается +9…+14, днем +23…+28. Впрочем, дальше пригреет еще больше. Так, в пятницу до +29, а в субботу 30 градсов тепла.

В воскресенье, 24 сентября, на большей части территории Украины продлится период сухой и теплой погоды. Лишь на крайнем Западе в результате влияния малоподвижного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет +11…+16, днем +26…+31, на крайнем западе +19…+24,

– спрогнозировал Игорь Кибальчич.

Узнайте также Когда в Украине начнется бабье лето: синоптики удивили прогнозом

Будут ли заморозки в сентябре

Раньше в интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что резкое и сильное похолодание еще не прогнозируется. В ближайшее время заморозков не будет. Вместо этого сохранится довольно спокойная погода.

Кстати, метереологическая осень у нас еще не наступила.

"Ведь это когда среднесуточная температура ниже +15 градусов. То есть сейчас в Украине по сути еще продолжается метеорологическое лето", – подчеркнула Птуха.