Погода

Подробнее о прогнозе погоды на декабрь рассказали в УкрГМЦ.

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Какую погоду ожидать в первый месяц зимы?

В горных районах Закарпатья, Ивано-Франковской области и в Крымских горах ожидается наибольшее количество осадков – от 81 до 105 миллиметров. В целом по территории страны месячный объем осадков будет держаться в пределах 80 – 120 % от климатической нормы.

Метеорологи отмечают, что декабрь является переходным периодом, когда в большинстве регионов фиксируется начало полноценной метеорологической зимы. Она начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через отметку 0 градусов в сторону понижения.

Когда в регионах начинается метеорологическая зима

Согласно многолетним климатическим данным, устойчивое похолодание обычно наступает в первой декаде месяца. На юге Украины температурный переход фиксируется несколько позже – во второй декаде декабря.

В то же время на северо-востоке страны и в Карпатах переход к зиме наблюдается еще в конце ноября. В большинстве областей постепенно формируется снежный покров, хотя в южных регионах он устанавливается не каждый год.

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Климатическая норма и температурные рекорды месяца

Обычная среднемесячная температура воздуха для декабря составляет 1 – 5 градусов мороза. На юге и в Закарпатье показатели составляют от 0 до 2 градусов тепла, а в Крыму воздух прогревается до плюс 6 градусов.

Исторические данные свидетельствуют и о значительных температурных аномалиях, зафиксированных в предыдущие годы. Абсолютный минимум для декабря составляет 22,2 – 34,2 градуса мороза, а в восточных областях, на Львовщине и Ивано-Франковщине температура местами опускалась до минус 37,9 градуса.

Самые теплые декабрьские дни приносили до 9,7 – 20,2 градуса тепла, а в Крыму столбики термометров фиксировали рекордные 25,4 градуса выше нуля. Кроме того, первый месяц зимы традиционно сопровождается сильным ветром, метелями, гололедом, налипанием мокрого снега и туманами во время оттепелей.

Кстати, жители украинских городов местами уже в ноябре сталкиваются со снегопадами. Накануне, 24 ноября, снег шел, в частности, в Киеве и Ужгороде.