Погода

Докладніше про прогноз погоди в грудні розповіли в УкрГМЦ.

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Якої погоди очікувати в перший місяць зими?

У гірських районах Закарпаття, Івано-Франківщини та в Кримських горах очікується найбільша кількість опадів – від 81 до 105 міліметрів. Загалом по території країни місячний обсяг вологи триматиметься в межах 80 – 120% від кліматичної норми.

Метеорологи зазначають, що грудень є перехідним періодом, коли в більшості регіонів фіксують початок повноцінної метеорологічної зими. Вона розпочинається після стійкого переходу середньої добової температури через позначку 0 градусів у бік зниження.

Коли в регіонах розпочинається метеорологічна зима

За багаторічними кліматичними даними, стійке похолодання зазвичай настає в першій декаді місяця. На півдні України температурний перехід фіксують дещо пізніше – у другій декаді грудня.

Водночас на північному сході країни та в Карпатах перехід до зими спостерігається ще наприкінці листопада. У більшості областей поступово формується сніговий покрив, хоча в південних регіонах він встановлюється не щороку.

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Кліматична норма та температурні рекорди місяця

Звичайна середня місячна температура повітря для грудня становить 1 – 5 градусів морозу. На півдні та Закарпатті показники становлять від 0 до 2 градусів тепла, а в Криму повітря прогрівається до плюс 6 градусів.

Історичні дані свідчать і про значні температурні аномалії, зафіксовані в попередні роки. Абсолютний мінімум для грудня становить 22,2 – 34,2 градуса морозу, а у східних областях, на Львівщині та Івано-Франківщині температура подекуди падала до мінус 37,9 градуса.

Найтепліші грудневі дні приносили до 9,7 – 20,2 градуса тепла, а в Криму стовпчики термометрів фіксували рекордні 25,4 градуса вище нуля. Крім того, перший місяць зими традиційно супроводжується сильним вітром, хуртовинами, ожеледдю, налипанням мокрого снігу та туманами під час відлиг.

До речі, жителі українських міст подекуди вже в листопаді стикаються із снігопадами. Напередодні, 24 листопада, сніжило, зокрема, у Києві та Ужгороді.