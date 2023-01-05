В Карпаты пришел зимний шторм. В частности, на горе Пип Иван Черногорский фиксируют густой туман и западный ветер, 18 метров в секунду.

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Спасатели ввели третий уровень опасности

Порывы ветра на вершине Черногорского хребта составляют до 24 метров в секунду, температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза.

Спасатели предупреждают о лавинной опасности. В связи с вьюгами, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеговинная опасность (3-ий уровень).

Туристов просят учитывать погодные условия и не планировать походов в горы в это время.

Напомним, что накануне, 4 января, на горе Поп Иван было снежно и морозно. Спасатели показали соответствующее фото зимней сказки.

Погода на горе Пип Иван 4 января / фото ГСЧС Украины

В Украину сует циклон: что известно

Украинская синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует, что циклон Axel с северо-запада прискачет уже 5 января в Украину вместе с атмосферными фронтами и обусловит существенное изменение в погоде.

По словам Диденко, такое резкое метеорологическое изменение не должно захватить украинцев врасплох. Следует обратить особое внимание на самочувствие, хронические сосудистые недуги, соответствующую одежду и обувь, выбор места парковки автомобиля и т.д.

В дальнейшем с севера начнет совать настоящий зимний воздух. Ожидается похолодание до морозов.