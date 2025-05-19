Все из-за грозы, надвигающейся на регион. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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На Киев надвигается гроза

Гроза накроет Киев во второй половине дня и продлится до конца суток.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 19 мая гроза", – писали синоптики в 12:37.

Жителей и гостей города во время грозы призывают позаботиться о своей безопасности: избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

У КГГА рассказали, что: