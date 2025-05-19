Усе через грозу, що насувається на регіон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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На Київ насувається гроза

Гроза накриє Київ у другій половині дня та триватиме до кінця доби.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 19 травня гроза", – писали синоптики о 12:37.

Мешканців та гостей міста під час грози закликають подбати про свою безпеку: уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автомобілі.

У КМДА розповіли, що: