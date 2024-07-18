Синоптики отметили особую опасность. На Киевщине объявлены I и II уровни опасности.

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Киевскую область накроет ливень и гроза

По прогнозу синоптиков Киев и Киевскую область накроет гроза с ливнем. Местами ожидаются шквалы.

В ближайший час с содержанием до конца суток 18 июля грозы, град и шквал 15-20 метров в секунду,

– написали в Укргидрометцентре.

Из-за грозы там объявили І уровень опасности (желтый).

Также синоптики предупреждают о сильных ливнях – 30 – 40 миллиметров за 1 час. Из-за этого синоптики объявили II уровень опасности (оранжевый).

У КГГА добавили, что гидрослужбы уже готовы к ухудшению погодных условий и заблаговременно дежурят возле мест возможных подтоплений.

Специалисты советуют закрыть окна, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. Водителям советуют снизить скорость,

– посоветовали там.