В то же время иногда на небе будут появляться облака. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
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Какой будет погода в Украине 19 августа
Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью составит 16 – 21 градус, зато днем – 25 – 30 градусов. Только в Карпатах будет прохладнее – ночью 14 – 17 градусов, днем 18 – 23 градусов.
На остальной территории ночью будет 20 – 25 градусов, днем 29 – 34 градуса. В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму еще будет сильная жара – 35 – 38 градусов.
Где прогнозируют дожди
Осадки ожидаются только в Карпатах, также местами возможны кратковременный дождь и гроша в юго-восточной части страны.
Прогноз погоды по областным центрам
- Киев +27...+29
- Ужгород +28...+30
- Львов +25...+27
- Ивано-Франковск +26...+28
- Тернополь +25...+27
- Черновцы +28...+30
- Хмельницкий +26...+28
- Луцк +25...+27
- Ровно +25...+27
- Житомир +25...+27
- Винница +28...+30
- Одесса +32...+34
- Николаев +32...+34
- Херсон +34...+36
- Симферополь +35...+37
- Кропивницкий +30...+32
- Черкассы +29...+36
- Чернигов +26...+28
- Сумы +28...+30
- Полтава +29...+31
- Днепр +31...+33
- Запорожье +35...+37
- Донецк +32...+34
- Луганск +31...+33
- Харьков +31...+33
Прогноз на 19 июля / Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Киеве
В столице в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура в Киеве ночью составит около 20 градусов, днем 27 – 29 градусов. Тем временем по области будет 16 – 21 градусов ночью и 25 – 30 градусов днем.