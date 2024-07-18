Водночас іноді на небі з'являтимуться хмари. Вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 19 серпня

Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі становитиме 16 – 21 градус, натомість вдень – 25 – 30 градусів. Лиш в Карпатах буде прохолодніше – вночі 14 – 17 градусів, вдень 18 – 23 градусів.

На решті території вночі буде 20 – 25 градусів, вдень 29 – 34 градуси. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму ще буде сильна спека – 35 – 38 градусів.

Де прогнозують дощі

Опади очікують лише в Карпатах, також місцями можливі короткочасний дощ та гроша в південно-східній частині країни.

Прогноз погоди по обласних центрах

  • Київ +27...+29
  • Ужгород +28...+30
  • Львів +25...+27
  • Івано-Франківськ +26...+28
  • Тернопіль +25...+27
  • Чернівці +28...+30
  • Хмельницький +26...+28
  • Луцьк +25...+27
  • Рівне +25...+27
  • Житомир +25...+27
  • Вінниця +28...+30
  • Одеса +32...+34
  • Миколаїв +32...+34
  • Херсон +34...+36
  • Сімферополь +35...+37
  • Кропивницький +30...+32
  • Черкаси +29...+36
  • Чернігів +26...+28
  • Суми +28...+30
  • Полтава +29...+31
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +35...+37
  • Донецьк +32...+34
  • Луганськ +31...+33
  • Харків +31...+33


Прогноз на 19 липня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві

У столиці в п'ятницю очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі становитиме близько 20 градусів, вдень 27 – 29 градусів. Тим часом по області буде 16 – 21 градусів вночі та 25 – 30 градусів вдень.