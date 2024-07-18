Коли саме прийде похолодання й чи буде воно різким, у яких областях прогнозують дощі та грози найближчими днями, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Ситуація зі спекою з кожним роком може тільки погіршуватися, – Укргідрометцентр

Коли спаде спека

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 18 липня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі на Заході, вдень на Півночі подекуди значні дощі, на решті території без опадів.

У південній частині, східних, більшості центральних областей вночі +21 – +26, вдень сильна спека +35 – +38, місцями надзвичайна спека +40 – 42 градуси. На решті території України вночі +18 – +23, вдень +27 – +32; у західних областях +23 – +28.

19 – 20 липня в Україні переважно без опадів, лише у п'ятницю на Закарпатті та в Карпатах, вдень і в південно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. послаблення спеки на 3 – 5 градусів,

– зазначили синоптики.

Зауважимо, що за прогнозом на картах, сильної спеки вже не буде навіть на Півдні. Зокрема, у суботу там очікується максимум +33. Загалом по Україні +25 – +31 градуси.

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