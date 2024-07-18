Когда именно придет похолодание и будет ли оно резким, в каких областях прогнозируют дожди и грозы в ближайшие дни, передает 24 Канал.

Обратите внимание Ситуация с жарой с каждым годом может только ухудшаться, – Укргидрометцентр

Когда спадет жара

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 18 июля в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ночью на Западе, днем на Севере местами значительные дожди, на остальной территории без осадков.

В южной части, восточных, большинстве центральных областей ночью +21 – +26, днем сильная жара +35 – +38, местами чрезвычайная жара +40 – 42 градуса. На остальной территории Украины ночью +18 – +23, днем +27 – +32; в западных областях +23 – +28.

19 – 20 июля в Украине преимущественно без осадков, только в пятницу на Закарпатье и в Карпатах, днем и в юго-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ослабление жары на 3 – 5 градусов,

– отметили синоптики.

Заметим, что по прогнозу на картах, сильной жары уже не будет даже на Юге. В частности, в субботу там ожидается максимум +33. В целом по Украине +25 – +31 градуса.

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