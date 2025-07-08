Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Синоптики предупреждают о грозе, которая начнется уже в ближайший час и продлится до конца дня 8 июля на территории Киева и Киевской области.

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В Киеве и области ожидают грозу

Объявлен I уровень опасности – желтый.

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать проблемы для движения транспорта. Специалисты советуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковаться рядом с ними.

В случае подтопления дорог или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону 044 284 74 19.

Если повалило дерево или сломались ветви – звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18.

В случае угрозы жизни от падения деревьев и веток необходимо обращаться к спасателям по номерам 101 или 044 430 37 13 (телефон КАРС). При травмах немедленно звоните по номеру 103.

Проблемы со светофорами или дорожными знаками следует сообщать по номеру 050 387 35 42 (телефон ЦОДР).