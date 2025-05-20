Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий Игоря Кибальчича для "Телеграф". Украинцев ждет резкая смена погоды: в конце месяца ударит настоящая жара, а вместе с ней придут и мощные дожди.

Читайте также Синоптики предупреждают о грозах: какие области в опасности

В конце мая – дожди с грозами и летняя жара

По словам синоптика Игоря Кибальчича, первая и вторая декада мая оказались аномально холодными – средняя температура была на 3 – 5 градусов ниже нормы, а количество осадков местами превысило 1,5 – 2 месячные нормы. По таким показателям этот май может стать самым холодным в 21 веке.

Однако период затяжного холода постепенно подходит к концу. Уже с 21 мая температура начнет расти, особенно в южных, восточных и центральных регионах. Днем ожидается +22...+27 градусов, а ночью – +12...+17 градусов.

Впрочем, с 23 по 25 мая через Украину пройдет малоподвижный холодный фронт, который снова принесет похолодание в западные и северные области. В этих регионах ночная температура опустится до +4...+10 градусов, а дневная будет достигать лишь +10...+17 градусов.

Зато на юге и востоке страны будет оставаться тепло: температура днем будет подниматься до +28 градусов.

В конце мая, с 29 по 31 число, возможно поступление жаркого воздуха из Центральной Азии, которое принесет в юго-восточные регионы настоящую летнюю жару – до +30 градусов днем.

Вместе с потеплением в конце месяца ожидается значительное количество осадков – сверх нормы. Наиболее интенсивные ливни прогнозируют 23 – 24 мая на севере и западе, а также 25 – 26 мая в центральных и восточных областях. Кое-где дожди будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром.

Поэтому украинцам следует готовиться к резким погодным контрастам – зонтики и летняя одежда могут понадобиться одновременно.