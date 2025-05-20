Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Что известно об опасности в областях Украины

Синоптики предупредили, что во многих областях Украины ожидаются грозы.

20 мая днем в южных, восточных, большинстве Центральных и Сумской областях грозы,

– отметили в Укргидрометцентре.

В соответствующих областях объявлен первый уровень опасности (желтый).

В каких областях опасность / Карта Укргидрометцентра

К слову, в Украину наконец-то придет тепло. "Наконец на синоптическом горизонте появилось повышение температурных показателей и все это благодаря тому, что будет поступать более теплая воздушная масса. Но все равно до четверга Украина будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, поэтому временами пройдут кратковременные дожди с грозами", – объяснила синоптик Наталья Птуха.

На следующий день, 21 мая, будет греть солнце и кратковременные дожди пройдут лишь в нескольких областях. "21 мая над территорией Украины будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать уменьшению облачности, поэтому солнце дневной поры будет греть щедрее", – рассказали синоптики.