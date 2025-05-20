Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 21 мая

Ожидаем переменную облачность. В восточных, Днепропетровской и местами Запорожской областях ночью умеренные, днем небольшие кратковременные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24.

21 мая над территорией Украины будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать уменьшению облачности, поэтому солнце в дневное время будет греть щедрее,

– объяснили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 21 мая в Киеве и в столичном регионе

Здесь также будет переменная облачность без осадков. Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24; в Киеве ночью +9...+11, днем +22...+24 градуса.

Погода в областных центрах

Киев +21...+24

Ужгород +19...+21

Львов +19...+21

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +19...+21

Черновцы +19...+21

Хмельницкий +19...+21

Луцк +19...+21

Ровно +19...+21

Житомир +21...+23

Винница +19...+21

Одесса +19...+21

Николаев +21...+23

Херсон +21...+23

Симферополь +20...+22

Кропивницкий +21...+23

Черкассы +21...+23

Чернигов +21...+23

Сумы +19...+21

Полтава +21...+23

Днепр +21...+23

Запорожье +19...+21

Донецк +18...+20

Луганск +19...+21

Харьков +19...+21



Прогноз погоды в Украине на 21 мая / Укргидрометцентр