Сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Украинского гидрометцентра Наталью Птуху.

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Когда в Украине станет теплее

После затяжного похолодания украинцы наконец могут вздохнуть с облегчением – синоптики анонсируют потепление в Украине.

Наконец на синоптическом горизонте появилось повышение температурных показателей и все это благодаря тому, что будет поступать более теплая воздушная масса. Но все равно до четверга Украина будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, поэтому временами пройдут кратковременные дожди с грозами,

– сообщила Птуха.

По словам синоптика, во вторник, 20 мая, из-за атмосферных фронтов и неустойчивого влажного воздуха в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами почти по всей территории. В среду, 21 мая, осадки пройдут преимущественно в восточных и юго-восточных областях, а в четверг, 22 мая – на западе.

Она также сообщила, что во второй половине недели атмосферное давление с востока несколько повысится, поэтому дождей станет меньше – они останутся разве что в западных регионах.

"Ветер будет преобладать северо-западного направления с переходом на юго-западный. Во вторник на юге и юго-востоке местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду. Итак, за счет поступления более теплой воздушной массы на территорию Украины наконец будут повышаться значения температуры", – отметила синоптик.

По прогнозу Птухи, с ночи на четверг, 22 мая, температура в большинстве регионов Украины поднимется до 8 – 14 градусов тепла.

Дневные максимумы сегодня, 20 мая, будут еще достаточно умеренными – 12 – 18 градусов по территории Украины, но уже со среды ожидается повышение до 19 – 24 градусов тепла.

К слову, ранее синоптики предупреждали о том, что этим летом средняя температура может быть на 2 градуса выше нормы. Одна пока еще рано говорить, достигнет ли в этом году температура воздуха 40 градусов и выше.