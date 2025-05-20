Повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптикиню Українського гідрометцентру Наталію Птуху.

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Коли в Україні стане тепліше

Після затяжного похолодання українці нарешті можуть зітхнути з полегшенням – синоптики анонсують потепління в Україні.

Нарешті на синоптичному горизонті з’явилося підвищення температурних показників і усе це завдяки тому, що буде надходити більш тепла повітряна маса. Але все одно до четверга Україна перебуватиме у полі зниженого атмосферного тиску, тож часом пройдуть короткочасні дощі з грозами,

– повідомила Птуха.

За словами синоптикині, у вівторок, 20 травня, через атмосферні фронти та нестійке вологе повітря в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами майже по всій території. У середу, 21 травня, опади пройдуть переважно у східних та південно-східних областях, а в четвер, 22 травня – на заході.

Вона також повідомила, що у другій половині тижня атмосферний тиск зі сходу дещо підвищиться, тому дощів стане менше – вони залишаться хіба що в західних регіонах.

"Вітер переважатиме північно-західного напрямку з переходом на південно-західний. У вівторок на півдні та південному сході місцями можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду. Отже, за рахунок надходження більш теплої повітряної маси до території України нарешті будуть підвищуватися значення температури", – зазначила синоптикиня.

За прогнозом Птухи, з ночі на четвер, 22 травня, температура у більшості регіонів України підніметься до 8 – 14 градусів тепла.

Денні максимуми сьогодні, 20 травня, будуть ще досить помірними – 12 – 18 градусів по території України, але вже з середи очікується підвищення до 19 – 24 градусів тепла.

До слова, раніше синоптики попереджали про те, що цього літа середня температура може бути на 2 градуси вищою за норму. Одна поки ще зарано говорити, чи сягне цього року температура повітря 40 градусів і вище.