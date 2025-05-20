Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 21 травня

Очікуємо на мінливу хмарність. У східних, Дніпропетровській та місцями Запорізькій областях вночі помірні, вдень невеликі короткочасні дощі; на решті території без опадів.

Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +6...+11 градусів, удень +19...+24.

21 травня над територією України формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме зменшенню хмарності, тож сонце денної пори грітиме щедріше,

– пояснили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 21 травня у Києві та в столичному регіоні

Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +6...+11 градусів, удень +19...+24; у Києві вночі +9...+11, вдень +22...+24 градуси.

Погода в обласних центрах

Київ +21...+24

Ужгород +19...+21

Львів +19...+21

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +19...+21

Чернівці +19...+21

Хмельницький +19...+21

Луцьк +19...+21

Рівне +19...+21

Житомир +21...+23

Вінниця +19...+21

Одеса +19...+21

Миколаїв +21...+23

Херсон +21...+23

Сімферополь +20...+22

Кропивницький +21...+23

Черкаси +21...+23

Чернігів +21...+23

Суми +19...+21

Полтава +21...+23

Дніпро +21...+23

Запоріжжя +19...+21

Донецьк +18...+20

Луганськ +19...+21

Харків +19...+21



Прогноз погоди в Україні на 21 травня / Укргідрометцентр