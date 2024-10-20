Об этом в комментарии Media Center Ukraine сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Она отметила, что для октября это достаточно комфортные показатели температуры.

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Какой будет погода в октябре

Как рассказала пресс-секретарь Укргидрометцентра, по оценкам экспертов, такие комфортные условия погоды, которые фиксируют сейчас, скорее всего продержатся в течение третьей декады октября. Однако после этого все же погодные условия претерпят изменения.

Так, по ее словам, уже в конце месяца будут определенные перестройки синоптических процессов, поскольку тогда уже могут поступать атмосферные фронты (переходные зоны, которые проходят между двумя воздушными массами с различными физическими свойствами – 24 Канал)

В то же время до конца октября, по данным специалистов, синоптики не прогнозируют осадков.

До 30 октября будет удерживаться погода без осадков. И вот такой свеженький воздух, вот даже сейчас прохлада с заморозками, потом он будет немного теплеть,

– добавила Наталья Птуха.

Ранее синоптик сообщала, что уже вскоре температура воздуха снова вырастет. В общем это все равно будет поле высокого давления, более солнечная погода, достаточно комфортно.