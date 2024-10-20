Про це у коментарі Media Center Ukraine повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Вона зазначила, що для жовтня це досить комфортні показники температури.

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Якою буде погода у жовтні

Як розповіла речниця Укргідрометцентру, за оцінками експертів, такі комфортні умови погоди, які фіксують наразі, радше за все протримаються протягом третьої декади жовтня. Однак після цього все ж погодні умови зазнають змін.

Так, за її словами, вже наприкінці місяця будуть певні перебудови синоптичних процесів, оскільки тоді вже можуть надходити атмосферні фронти (перехідні зони, які проходять між двома повітряними масами з різними фізичними властивостями – 24 Канал)

Водночас до кінця жовтня, за даними фахівців, синоптики не прогнозують опадів.

До 30 жовтня буде утримуватися погода без опадів. І ось таке свіженьке повітря, ось навіть зараз прохолода із заморозками, потім воно буде трішки теплішати,

– додала Наталія Птуха.

Раніше синоптикиня повідомляла, що уже незабаром температура повітря знову зросте. Загалом це все одно буде поле високого тиску, більш сонячна погода, досить комфортно.