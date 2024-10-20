Водночас вночі температура подекуди може опуститися і мінусових значень. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Якою буде погода 21 жовтня
Синоптики розповіли, що 21 жовтня в Україні очікують невелику хмарність. У східних областях можлива мінлива хмарність з проясненнями.
Укргідрометцентр не прогнозує опадів цього дня по всій території нашої країни. Однак лише у східних областях вночі може пройти місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.
Температура вночі може сягати позначок від +3 градусів до -2 градусів. На півдні та сході країни стовпчики термометра коливатимуться вночі від +1 до +6 градусів, а вдень – від +11 до +16 градусів.
У Києві та області також прогнозують невелику хмарність, без опадів. У Києві вночі температура може опуститися до +1 – +3 градусів, а вдень піднятися до +12 – +14 градусів.
Вітер по всій Україні очікується північно-західний, у західних областях південно-східний. А його швидкість може сягати 5 – 10 метрів на секунду.
Якою буде погода в містах України
- Київ +12 – +14
- Ужгород +13 – +15
- Львів +14 – +16
- Івано-Франківськ +14 – +16
- Тернопіль +13 – +15
- Чернівці +13 – +15
- Хмельницький +13 – +15
- Луцьк +13 – +15
- Рівне +13 – +15
- Житомир +13 – +15
- Вінниця +13 – +15
- Одеса +13 – +15
- Миколаїв +13 – +15
- Херсон +13 – +15
- Сімферополь +12 – +14
- Кропивницький +13 – +15
- Черкаси +13 – +15
- Чернігів +12 – +14
- Суми +12 – +14
- Полтава +12 – +14
- Дніпро +12 – +14
- Запоріжжя +12 – +14
- Донецьк +11 – +13
- Луганськ +10 – +12
- Харків +11 – +13
Прогноз погоди на 21 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру