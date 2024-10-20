Водночас вночі температура подекуди може опуститися і мінусових значень. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода 21 жовтня

Синоптики розповіли, що 21 жовтня в Україні очікують невелику хмарність. У східних областях можлива мінлива хмарність з проясненнями.

Укргідрометцентр не прогнозує опадів цього дня по всій території нашої країни. Однак лише у східних областях вночі може пройти місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Температура вночі може сягати позначок від +3 градусів до -2 градусів. На півдні та сході країни стовпчики термометра коливатимуться вночі від +1 до +6 градусів, а вдень – від +11 до +16 градусів.

У Києві та області також прогнозують невелику хмарність, без опадів. У Києві вночі температура може опуститися до +1 – +3 градусів, а вдень піднятися до +12 – +14 градусів.

Вітер по всій Україні очікується північно-західний, у західних областях південно-східний. А його швидкість може сягати 5 – 10 метрів на секунду.

Якою буде погода в містах України

Київ +12 – +14

Ужгород +13 – +15

Львів +14 – +16

Івано-Франківськ +14 – +16

Тернопіль +13 – +15

Чернівці +13 – +15

Хмельницький +13 – +15

Луцьк +13 – +15

Рівне +13 – +15

Житомир +13 – +15

Вінниця +13 – +15

Одеса +13 – +15

Миколаїв +13 – +15

Херсон +13 – +15

Сімферополь +12 – +14

Кропивницький +13 – +15

Черкаси +13 – +15

Чернігів +12 – +14

Суми +12 – +14

Полтава +12 – +14

Дніпро +12 – +14

Запоріжжя +12 – +14

Донецьк +11 – +13

Луганськ +10 – +12

Харків +11 – +13



Прогноз погоди на 21 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру