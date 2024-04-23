Уже несколько недель подряд апрель плачет так, будто он не весенний месяц, а осенний, не предвестник горячего лета, а предшественник суровой зимы. Надо ли в среду надевать плащи с капюшоном, информирует 24 Канал.

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Тепло, но мокро

Во всех областях Украины средняя температура воздуха составит 13 – 15 градусов тепла. Конечно, в каких-то регионах будет гораздо теплее, а где-то холоднее.

Высокие температуры ожидаются на Юге и Востоке страны. Так, на Херсонщине, Одесской и Николаевской областях показатель термометра не опустится ниже 20 градусов тепла и даже рискнет подняться до 23 градусов.

В таких областях, как Донецкая, Луганская и Харьковская температура воздуха будет колебаться от 16 до 20 градусов тепла.

Зато на Севере и Западе страны показатели могут быть местами ниже средних. Так, на Черниговщине и Сумщине прогнозируют плюс 12 – плюс 14 градусов. На Львовщине, Тернопольщине и Ивано-Франковщине – 14 – 16 градусов тепла.

Впрочем, общим знаменателем для погоды в украинских регионах станет не только теплая температура воздуха, но и осадки. По всей Украине пройдут дожди. Больше всего будет дождливо на Севере и Западе, небольшой дождь пройдет на Востоке и Юге.

Так что, без зонтов и капюшонов завтра не обойтись.

Погода в областных центрах

Киев – +13...+15,

Ужгород – +14...+16,

Львов – +14...+16,

Ивано-Франковск – +14...+16,

Тернополь – +14...+16,,

Черновцы – +14...+16,,

Хмельницкий – +14...+16,,

Луцк – +14...+16,,

Ровно – +12...+14,

Житомир – +14...+16,

Винница – +14...+16,

Одесса – +20...+22,

Николаев – +21...+23,

Херсон – +21...+23,

Симферополь – +25...+27,

Кропивницкий – +20...+22,

Черкассы – +16...+18;

Чернигов – +12...+14,

Сумы – +12...+14,

Полтава – +15...+17,

Днепр – +20...+22,

Запорожье – +20...+22,

Донецк – +18...+20,

Луганск – +17...+19,

Харьков – +16...+18

Прогноз погоды на 24 апреля / Фото Укргидрометцентр