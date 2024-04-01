Поэтому рекомендуем взять с собой зонтики или дождевики. Кроме того, в большинстве страны прогнозируют шквальные порывы ветра.
К теме Пыль из Сахары накрыла Украину: синоптики предупреждают об опасности
Какой будет погода в Украине 2 апреля
По всей Украине 2 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, а также продолжение тепла, которое длится уже несколько дней. В то же время в части областей прогнозируют кратковременные осадки в виде дождя.
На Западе Украины в этот день прогнозируют небольшие дожди, которые время от времени будут сменять солнечные лучики, выглядывающие из-за облаков. В то же время температура в этот день в регионе будет самой холодной среди всех областей нашего государства и может опуститься до +15 градусов.
Теплее будет погода в северных областях. Там также прогнозируют кратковременные дожди, а столбики термометра будут колебаться от +22 до +25 градусов. В то же время осадков в этот день не прогнозируют в Сумской области.
В Центре Украины также возможны незначительные осадки в виде дождя, которые продлятся кратковременно. Температура в регионе также будет держаться от +22 до +25 градусов.
У южных и восточных областях не прогнозируют никаких осадков, а в течение целого дня будет держаться переменная облачность. Теплее всего в этот день будет в Крыму, Луганской и Донецкой областях, где столбики термометра поднимутся до +26 градусов.
Метеорологи предупреждают о шквальном ветре
В Укргидрометцентре также предупредили, что 2 апреля ночью в западных областях, а днем в большинстве Украины, кроме востока, будут шквальные порывы ветра. В частности, его скорость может достигать от 15 до 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат – от 25 до 30 метров в секунду.
Из-за этого синоптики объявили в большинстве областей Украины I уровень опасности, желтый.
В большинстве областей Украины ожидают шквальные порывы ветра / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах Украины
Киев – +22...+24
Ужгород – +15...+17
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +23...+25
Винница – +22...+24
Одесса – +22...+24
Николаев – +21...+23
Херсон – +22...+24
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +23...+25
Сумы – +22...+24
Полтава – +22...+24
Днепр – +22...+24
Запорожье – +22...+24
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +23...+25
Прогноз погоды в Украине 2 апреля / Карта Укргидрометцентра