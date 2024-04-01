Поэтому рекомендуем взять с собой зонтики или дождевики. Кроме того, в большинстве страны прогнозируют шквальные порывы ветра.

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Какой будет погода в Украине 2 апреля

По всей Украине 2 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, а также продолжение тепла, которое длится уже несколько дней. В то же время в части областей прогнозируют кратковременные осадки в виде дождя.

На Западе Украины в этот день прогнозируют небольшие дожди, которые время от времени будут сменять солнечные лучики, выглядывающие из-за облаков. В то же время температура в этот день в регионе будет самой холодной среди всех областей нашего государства и может опуститься до +15 градусов.

Теплее будет погода в северных областях. Там также прогнозируют кратковременные дожди, а столбики термометра будут колебаться от +22 до +25 градусов. В то же время осадков в этот день не прогнозируют в Сумской области.

В Центре Украины также возможны незначительные осадки в виде дождя, которые продлятся кратковременно. Температура в регионе также будет держаться от +22 до +25 градусов.

У южных и восточных областях не прогнозируют никаких осадков, а в течение целого дня будет держаться переменная облачность. Теплее всего в этот день будет в Крыму, Луганской и Донецкой областях, где столбики термометра поднимутся до +26 градусов.

Метеорологи предупреждают о шквальном ветре

В Укргидрометцентре также предупредили, что 2 апреля ночью в западных областях, а днем в большинстве Украины, кроме востока, будут шквальные порывы ветра. В частности, его скорость может достигать от 15 до 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат – от 25 до 30 метров в секунду.

Из-за этого синоптики объявили в большинстве областей Украины I уровень опасности, желтый.



В большинстве областей Украины ожидают шквальные порывы ветра / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +22...+24

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +23...+25

Винница – +22...+24

Одесса – +22...+24

Николаев – +21...+23

Херсон – +22...+24

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +23...+25

Сумы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +22...+24

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +23...+25



Прогноз погоды в Украине 2 апреля / Карта Укргидрометцентра