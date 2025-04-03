Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 4 апреля

По словам синоптиков, 4 апреля в Украине будет царить преимущественно сухая и теплая погода. Большинство областей окажутся под влиянием зоны повышенного давления. Однако на юге страны местами возможен небольшой дождь из-за влияния атмосферного фронта.

В течение суток будет сохраняться переменная облачность, ветер будет северо-западный, 3 – 8 метра в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, а днем прогреется до +14...+19 градусов. Однако в Карпатах будет несколько прохладнее: ночью около 0 градусов, а днем +9...+14 градусов.

Какой будет погода в Киеве и области

Жителей Киевщины и столицы 4 апреля также ожидает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 3 – 8 метра в секунду.

В Киевской области температура ночью составит +3...+8 градусов, днем +14...+19 градусов. В Киеве ночная температура будет в пределах +4...+6 градусов, а днем столбики термометров покажут комфортные +17...+19 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +17...+19;

Ужгород +17...+19;

Львов +16...+18;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +16...+18;

Черновцы +16...+18;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +16...+18;

Ровно +16...+18;

Житомир +16...+18;

Винница +15...+17;

Одесса +16...+18;

Николаев +17...+19;

Херсон +17...+19;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +17...+19;

Черкассы +17...+19;

Чернигов +16...+18;

Сумы +16...+18;

Полтава +16...+18;

Днепр +19...+21;

Запорожье +16...+18;

Донецк +17...+19;

Луганск +18...+20;

Харьков +16...+18.

Прогноз погоды на 4 апреля / Карта Укргидрометцентра

К слову, уже с 6 по 10 апреля в Украине ожидается значительный спад температуры и снегопады. Возможно образование снежного покрова высотой от 3 до 15 сантиметров, а также гололедица на дорогах.