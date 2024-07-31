Синоптики в некоторых регионах прогнозируют более 30 градусов тепла. В частности, теплее всего будет на Юге Украины.

Смотрите также В Украину возвращается жара: где будет самая высокая температура и возможна засуха

Какой будет погода в регионах

Переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 5 – 10 метров в секунду,

– рассказали синоптики.

По их словам, ночью будет преимущественно 11 – 16 градусов тепла, днем – 24 – 29. На Юге значительно теплее, как и в Крыму – ночью 16 – 21 градусе, днем 27 – 32 градуса.

В Киевской области также будет переменная облачность, осадков не будет. Ветер западный 5 – 10 метров в секунду.

"Температура по области ночью 11 – 16 градусов тепла, днем 24 – 29 градусов тепла. В Киеве ночью 14 – 16 градусов, днем 26 – 28 градусов", – объяснили в Укргидрометцентре.

Кстати, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности:

1 – 2 августа – везде, кроме Ровенской области;

1 августа – везде, кроме также Волынской и Черниговской;

3 августа – кроме большинства западных областей.



Пожарная опасность в Украине 1 августа 2024 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в городах Украины

Киев +26...+28

Ужгород +28...+30

Львов +26...+28

Ивано-Франковск +27...+29

Тернополь +26...+28

Черновцы +28...+30

Хмельницкий +26...+28

Луцк +26...+28

Ровно +26...+28

Житомир +26...+28

Винница +27...+29

Одесса +27...+29

Николаев +29...+31

Херсон +29...+31

Симферополь +29...+31

Кропивницкий +27...+29

Черкассы +27...+29

Чернигов +25...+27

Сумы +25...+27

Полтава +26...+28

Днепр +27...+29

Запорожье +29...+31

Донецк +26...+28

Луганск +26...+28

Харьков +26...+28



Погода в Украине на 1 августа / Карта Укргидрометцентра