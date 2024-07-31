Синоптики в некоторых регионах прогнозируют более 30 градусов тепла. В частности, теплее всего будет на Юге Украины.
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Какой будет погода в регионах
Переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 5 – 10 метров в секунду,
– рассказали синоптики.
По их словам, ночью будет преимущественно 11 – 16 градусов тепла, днем – 24 – 29. На Юге значительно теплее, как и в Крыму – ночью 16 – 21 градусе, днем 27 – 32 градуса.
В Киевской области также будет переменная облачность, осадков не будет. Ветер западный 5 – 10 метров в секунду.
"Температура по области ночью 11 – 16 градусов тепла, днем 24 – 29 градусов тепла. В Киеве ночью 14 – 16 градусов, днем 26 – 28 градусов", – объяснили в Укргидрометцентре.
Кстати, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности:
- 1 – 2 августа – везде, кроме Ровенской области;
- 1 августа – везде, кроме также Волынской и Черниговской;
- 3 августа – кроме большинства западных областей.
Пожарная опасность в Украине 1 августа 2024 года / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +26...+28
- Ужгород +28...+30
- Львов +26...+28
- Ивано-Франковск +27...+29
- Тернополь +26...+28
- Черновцы +28...+30
- Хмельницкий +26...+28
- Луцк +26...+28
- Ровно +26...+28
- Житомир +26...+28
- Винница +27...+29
- Одесса +27...+29
- Николаев +29...+31
- Херсон +29...+31
- Симферополь +29...+31
- Кропивницкий +27...+29
- Черкассы +27...+29
- Чернигов +25...+27
- Сумы +25...+27
- Полтава +26...+28
- Днепр +27...+29
- Запорожье +29...+31
- Донецк +26...+28
- Луганск +26...+28
- Харьков +26...+28
Погода в Украине на 1 августа / Карта Укргидрометцентра