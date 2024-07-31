Синоптики в некоторых регионах прогнозируют более 30 градусов тепла. В частности, теплее всего будет на Юге Украины.

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Какой будет погода в регионах

Переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 5 – 10 метров в секунду,
– рассказали синоптики.

По их словам, ночью будет преимущественно 11 – 16 градусов тепла, днем – 24 – 29. На Юге значительно теплее, как и в Крыму – ночью 16 – 21 градусе, днем 27 – 32 градуса.

В Киевской области также будет переменная облачность, осадков не будет. Ветер западный 5 – 10 метров в секунду.

"Температура по области ночью 11 – 16 градусов тепла, днем 24 – 29 градусов тепла. В Киеве ночью 14 – 16 градусов, днем 26 – 28 градусов", – объяснили в Укргидрометцентре.

Кстати, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности:

  • 1 – 2 августа – везде, кроме Ровенской области;
  • 1 августа – везде, кроме также Волынской и Черниговской;
  • 3 августа – кроме большинства западных областей.

Пожарная опасность 1 августа
Пожарная опасность в Украине 1 августа 2024 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +28...+30
  • Львов +26...+28
  • Ивано-Франковск +27...+29
  • Тернополь +26...+28
  • Черновцы +28...+30
  • Хмельницкий +26...+28
  • Луцк +26...+28
  • Ровно +26...+28
  • Житомир +26...+28
  • Винница +27...+29
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +29...+31
  • Симферополь +29...+31
  • Кропивницкий +27...+29
  • Черкассы +27...+29
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +25...+27
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +27...+29
  • Запорожье +29...+31
  • Донецк +26...+28
  • Луганск +26...+28
  • Харьков +26...+28

Погода в Украине 1 августа
Погода в Украине на 1 августа / Карта Укргидрометцентра