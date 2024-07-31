Синоптики у деяких регіонах прогнозують понад 30 градусів тепла. Зокрема, найтепліше буде на Півдні України.

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Якою буде погода в регіонах

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 5 – 10 метрів за секунду,

– розповіли синоптики.

За їхніми словами, вночі буде переважно 11 – 16 градусів тепла, вдень – 24 – 29. На Півдні значно тепліше, як і в Криму – вночі 16 – 21 градусі, вдень 27 – 32 градуси.

У Київській області також буде мінлива хмарність, опадів не буде. Вітер західний 5 – 10 метрів за секунду.

"Температура по області вночі 11 – 16 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів тепла. У Києві вночі 14 – 16 градусів, вдень 26 – 28 градусів", – пояснили в Укргідрометцентрі.

До речі, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

1 – 2 серпня – всюди, крім Рівненської області;

1 серпня – всюди, крім також Волинської та Чернігівської;

3 серпня – крім більшості західних областей.



Пожежна небезпека в Україні 1 серпня 2024 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в містах України

Київ +26...+28

Ужгород +28...+30

Львів +26...+28

Івано-Франківськ +27...+29

Тернопіль +26...+28

Чернівці +28...+30

Хмельницький +26...+28

Луцьк +26...+28

Рівне +26...+28

Житомир +26...+28

Вінниця +27...+29

Одеса +27...+29

Миколаїв +29...+31

Херсон +29...+31

Сімферополь +29..+31

Кропивницький +27...+29

Черкаси +27...+29

Чернігів +25...+27

Суми +25...+27

Полтава +26...+28

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +29...+31

Донецьк +26...+28

Луганськ +26...+28

Харків +26...+28



Погода в Україні на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру