Именно поэтому украинцам стоит прихватить с собой зонт, чтобы хоть как-то укрыться от осадков. Несмотря на это, не стоит откладывать собственные планы – сейчас идеальное время для рождественской подготовки.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 10 декабря ночью в восточных и западных областях днем в Украине, кроме южной части, возможны осадки в виде небольшого мокрого снега. Возможен дождь. Предположительно будет дождь также в Запорожской, Херсонской области и Крыму. На большей части территории страны на дорогах гололедица.

Температура ночью и днем будет достигать 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами ночью в северо-восточных областях температура будет опускаться до 1 – 6 градусов мороза, днем на юге страны прогнозируют 3 – 8 градусов тепла.

Температура в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород 0...+2

Львов 0...-2

Ивано-Франковск 0...-2

Тернополь 0...-2

Черновцы 0...+2

Хмельницкий -1...+1

Луцк 0...-2

Ровно 0...-2

Житомир -1...+1

Винница 0...+2

Одесса +2...+4

Николаев +2...+4

Херсон +2...+4

Симферополь +4...+6

Кропивницкий 0...+2

Черкассы 0...+2

Чернигов -1...+1

Сумы 0...-2

Полтава 0...+2

Днепр +1...+3

Запорожье 0...+2

Донецк 0...-2

Луганск -4...-2

Харьков -1...+1