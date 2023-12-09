Именно поэтому украинцам стоит прихватить с собой зонт, чтобы хоть как-то укрыться от осадков. Несмотря на это, не стоит откладывать собственные планы – сейчас идеальное время для рождественской подготовки.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 10 декабря ночью в восточных и западных областях днем в Украине, кроме южной части, возможны осадки в виде небольшого мокрого снега. Возможен дождь. Предположительно будет дождь также в Запорожской, Херсонской области и Крыму. На большей части территории страны на дорогах гололедица.

Температура ночью и днем будет достигать 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами ночью в северо-восточных областях температура будет опускаться до 1 – 6 градусов мороза, днем на юге страны прогнозируют 3 – 8 градусов тепла.

Температура в областных центрах

  • Киев -1...+1
  • Ужгород 0...+2
  • Львов 0...-2
  • Ивано-Франковск 0...-2
  • Тернополь 0...-2
  • Черновцы 0...+2
  • Хмельницкий -1...+1
  • Луцк 0...-2
  • Ровно 0...-2
  • Житомир -1...+1
  • Винница 0...+2
  • Одесса +2...+4
  • Николаев +2...+4
  • Херсон +2...+4
  • Симферополь +4...+6
  • Кропивницкий 0...+2
  • Черкассы 0...+2
  • Чернигов -1...+1
  • Сумы 0...-2
  • Полтава 0...+2
  • Днепр +1...+3
  • Запорожье 0...+2
  • Донецк 0...-2
  • Луганск -4...-2
  • Харьков -1...+1

Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / Укргидрометцентр