Именно поэтому украинцам стоит прихватить с собой зонт, чтобы хоть как-то укрыться от осадков. Несмотря на это, не стоит откладывать собственные планы – сейчас идеальное время для рождественской подготовки.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 10 декабря ночью в восточных и западных областях днем в Украине, кроме южной части, возможны осадки в виде небольшого мокрого снега. Возможен дождь. Предположительно будет дождь также в Запорожской, Херсонской области и Крыму. На большей части территории страны на дорогах гололедица.
Температура ночью и днем будет достигать 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами ночью в северо-восточных областях температура будет опускаться до 1 – 6 градусов мороза, днем на юге страны прогнозируют 3 – 8 градусов тепла.
Температура в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород 0...+2
- Львов 0...-2
- Ивано-Франковск 0...-2
- Тернополь 0...-2
- Черновцы 0...+2
- Хмельницкий -1...+1
- Луцк 0...-2
- Ровно 0...-2
- Житомир -1...+1
- Винница 0...+2
- Одесса +2...+4
- Николаев +2...+4
- Херсон +2...+4
- Симферополь +4...+6
- Кропивницкий 0...+2
- Черкассы 0...+2
- Чернигов -1...+1
- Сумы 0...-2
- Полтава 0...+2
- Днепр +1...+3
- Запорожье 0...+2
- Донецк 0...-2
- Луганск -4...-2
- Харьков -1...+1
Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / Укргидрометцентр